In Egitto il lusso classico di Waldorf Astoria, new entry al Cairo

13:54

Un nuovo hotel di lusso arricchisce il panorama della ricettività upper level egiziana. Waldorf Astoria Hotels & Resorts, uno dei marchi d’eccellenza del Gruppo Hilton, ha infatti appena aperto il Waldorf Astoria Cairo Heliopolis, un elegante hotel con 252 camere e suite deluxe situato nell’antico quartiere di Heliopolis, vicino al principale palazzo presidenziale egiziano e comodo per raggiungere il centro del Cairo, il Khan El Khalili Bazaar e l’attesissimo Grand Egyptian Museum.

A poca distanza dall’hotel anche l’emergente nuova capitale amministrativa, una comunità urbana di recente costruzione che ospita quartieri governativi, residenziali, commerciali e culturali.



“L’Egitto - osserva Simon Vincent, Executive Vice President and President, Europe, Middle East & Africa di Hilton - ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente, e dato che il Cairo è spesso il punto di partenza per i viaggiatori alla scoperta dell'Egitto, siamo lieti di portare il lusso riconosciuto in tutto il mondo del marchio Waldorf Astoria in questa ambita destinazione".



Servizi su misura

Tra i servizi quattro ristoranti e bar, la Waldorf Astoria Spa e ampi spazi per eventi. Gli ospiti del Waldorf Astoria Cairo Heliopolis possono inoltre usufruire del servizio su misura di Personal Concierge, con un team che lavora con gli ospiti per adattare il loro soggiorno alle loro preferenze ed esigenze. I clienti ricevono un'accoglienza personalizzata al check-in e vengono accompagnati in camera e assistiti per qualsiasi richiesta speciale, mentre alla partenza viene offerto un servizio gratuito di preparazione dei bagagli e un check-out rapido.