Formazione: dal 4 ottobre le richieste per il fondo For.Te.

13:25

Il Fondo For.Te. ha pubblicato un avviso speciale per la promozione di percorsi formativi rivolti a destinatari di trattamenti di integrazione salariale, in coerenza con quanto previsto dal decreto del ministro del Lavoro del 21 aprile 2023.

Come si legge su Hotelmag l’avviso del Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nel terziario è rivolto a tutte le aziende aderenti e prevede che possano essere presentati unicamente piani formativi di tipologia aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.



Beneficiari della formazione – come puntualizza una circolare Federalberghi – sono i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, orientati al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa.



Le azioni formative ammesse a finanziamento devono essere finalizzate all’incremento delle competenze dei lavoratori delle aziende aderenti, con particolare riferimento a percorsi di upskilling e/o reskilling. Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono concludersi con la validazione/certificazione delle competenze acquisite dal partecipante e attestate dal rilascio del competence badge.



Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani formativi finanziabili attraverso questo avviso le risorse stanziate sono pari, complessivamente, a 10,73 milioni di euro, e il finanziamento massimo concedibile per ogni piano formativo di tipologia territoriale non supera i 150mila euro.



La modalità di presentazione dei Piani è a sportello, a partire dal 4 ottobre 2023 sino al 15 febbraio 2024. L’applicativo online per la compilazione della candidatura sarà disponibile sul sito di Fondo For.Te. in un’area dedicata.