IHG continua a crescere, tutte le cifre dell'alto di gamma

15:46

Sono 239 i nuovi progetti alberghieri del Gruppo IHG nel primo semestre di quest’anno. Una cifra che rappresenta un incremento di 11 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2022, per un totale di 34.167 camere aggiuntive. Nel solo secondo trimestre 2023 sono stati aggiunti 131 alberghi per un totale di 17.700 camere, con un ritmo superiore di 7 punti percentuali al primo trimestre 2022 e del 25% rispetto al primo trimestre 2022.

Primato alle Americhe

Tra le varie macroaree le Americhe sono in testa, con 13.329 camere e 126 proprietà aggiunte alla pipeline regionale nel primo semestre di quest’anno. In notevole aumento anche le strutture dell’area Emeaa - Europa, Medioriente, Africa e Asia - esclusa la Cina.

Qui le firme per nuovi progetti, spiega TopHotelNews, hanno raggiunto un totale di 9.956 camere per 57 strutture, di cui circa 4.800 camere in 31 hotel durante il secondo trimestre. Al 30 giugno 2023 la pipeline nell’area conta 77.161 camere in 428 hotel. L’area Emeaa è quella che ha visto il maggior numero di new entry nei brand del gruppo nella categoria lusso e lifestyle, che ora rappresentano il 21% della pipeline globale, ovvero 336 proprietà per circa 61mila camere, circa il doppio rispetto a cinque anni prima.



Oltre a Regent e Vignette, le new entry del gruppo includono tre strutture a brand Six Senses, quattro Kimpton, cinque InterContinental e otto Hotel Indigo. A livello globale l’espansione del brand Indigo è notevole, con 15 new entry e cinque Paesi in cui il marchio ha fatto il suo esordio.



La categoria Suite

Nella categoria Suite, invece, Candlewood Suites e Staybridge Suites hanno firmato nel mondo 34 proprietà, portando le loro pipeline a circa 300, con una forte prospettiva di crescita. Il nuovo marchio IHG, Atwell Suites, ha già due strutture operative e ha firmato i progetti per altre otto nel semestre, con l’obiettivo di portare la sua pipeline a 35.