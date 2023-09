Nobu si espande in Egitto: due strutture a Il Cairo e Ras El Hikma

12:54

Nobu si espande in Egitto con lo sviluppo di hotel di lusso. Sostenuta dalla vasta esperienza di Sodic, l'introduzione di Nobu in Egitto verterà su Il Cairo nell'area di New Zayed e sulla costa settentrionale, dando vita a due hotel a cinque stelle, un ristorante Nobu e un Residence brandizzato Nobu.

Come riporta Traveldailynews, il Nobu Hotel and Residences Cairo, situato nell’area del quartiere emergente di New Zayed, si trova inserito in una zona pianificata con residenze unifamiliari e appartamenti esclusivi. “Gli ospiti e i residenti potranno godere della vicinanza di famose attrazioni tra cui le Piramidi, la Grande Sfinge e l'attesissimo Grande Museo Egizio, la cui apertura è prevista entro la fine dell'anno. Il Nobu Hotel and Residences Cairo fornirà inoltre un accesso diretto alla costa settentrionale, offrendo un punto di partenza per week end e vacanze sul mare.



La seconda struttura programmata, il Nobu Hotel and Residences, si troverà sulla costa settentrionale nella zona di Ras El Hikma, rinomata per le sue acque e le spiagge sabbiose. Opererà stagionalmente da maggio a ottobre.

Ayman Amer, direttore generale di Sodic, ha spiegato: “La nostra partnership con Nobu è una testimonianza della capacità di Sodic di attrarre partner internazionali di livello mondiale. L’iconico marchio Nobu si integra perfettamente con i nostri progetti esclusivi, offrendo un’esperienza eccezionale di ospitalità integrata e ristorazione di alto livello secondo i più alti standard del lusso”.



Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality, ha aggiunto: “Siamo entusiasti della nostra partnership con Sodic e del lancio di questi due progetti eccezionali. L’Egitto possiede una ricca storia e una cultura che lo rendono un luogo ideale per l’espansione di Nobu”.