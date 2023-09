CDSHotels, estate positiva: fatturato in crescita del 17% sul 2022

10:09

Si chiude in crescita l’estate di CDSHotels. La catena alberghiera basata a Lecce ha registrato un fatturato in aumento del 17% rispetto alla stagione estiva 2022. “Un risultato - commenta Ada Miraglia (nella foto), direttore commerciale di CDSHotels - che ci gratifica e che siamo riusciti ad ottenere grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione di tutto il nostro staff impegnato sia nella nostra sede centrale che negli alberghi”.

A parità di strutture, la crescita di fatturato si attesta al +17% anche rispetto al 2019; dato che cresce notevolmente, raggiungendo un +87%, se conteggiamo i fatturati di tre strutture - Marelive e Porto Giardino in Puglia e Terrasini Città del Mare in Sicilia - che si sono aggiunte al portafoglio di CDSHotels dal 2019 in poi.



L’incremento corrisponde ad un aumento delle presenze del +16% rispetto al 2022 e del +60% rispetto al 2019.



Il caro prezzi, che ha portato in Italia a notevoli aumenti dei listini, ha visto CDSHotels aumentare le proprie tariffe in media del 9% rispetto al 2022, incremento che comunque non ha inciso negativamente sull’andamento stagionale.



Se il mercato italiano continua a rappresentare lo zoccolo duro della clientela, quello estero rappresenta oggi il 17% del fatturato totale, in crescita di 4 punti rispetto al 2019 e al 2022.



“I dati raggiunti e il quadro positivo che si presenta ci portano a riconfermare la previsione di chiusura anno in crescita a due cifre rispetto allo scorso anno. Uno stimolo ad operare sempre nel rispetto dei nostri clienti, del personale e dei territori che ci ospitano”, conclude Miraglia.