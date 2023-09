Wyndham Hotels & Resorts supera il tetto dei cento hotel in Turchia

08:46

Wyndham Hotels & Resorts cresce in Turchia, raggiungendo circa 105 hotel aperti e operativi e una pipeline di sviluppo di circa 20 ulteriori proprietà.

Le ultime aperture fanno parte del piano di continua espansione di Wyndham in Turchia, dove la società è il più grande gruppo alberghiero internazionale quanto a numero di proprietà.

Il traguardo del centesimo hotel nel Paese è stato raggiunto con l’apertura delle 176 camere del Days Hotel by Wyndham Istanbul Esenyurt, seguito dall'apertura del Ramada by Wyndham Karapinar nell'Anatolia centrale, dell’Istanbul New Airport Hotel e dell'esclusivo Wyndham Afyonkarahisar Thermal & Spa.



Il portafoglio di Wyndham in Turchia, quinto mercato più grande a livello globale per numero di hotel, comprende ora hotel di diverso livello in più di 45 mete in tutto il Paese.

Nel 2022, la Turchia ha ricevuto oltre 51 milioni di visitatori in entrata e punta a toccare i 60 milioni di viaggiatori nel 2023. Il Paese rimane uno dei principali mercati europei con forti tassi di occupazione guidati dalla domanda sia nazionale che internazionale.



Dimitris Manikis, presidente Emea di Wyndham Hotels & Resorts, ha spiegato: “Dalle destinazioni ricche di cultura alle coste, alle vivaci città, la Turchia ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore. Il superamento della soglia del 100° hotel nell'anno in cui la Repubblica di Turchia celebra il suo 100° anniversario rende questo traguardo speciale. Insieme al nostro team con sede a Istanbul siamo impegnati a espandere la nostra offerta”.