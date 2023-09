Tre nuovi Hotel Indigo in Italia: i piani di espansione di IHG

15:55

IHG Hotels & Resorts schiaccia l’acceleratore sullo sviluppo del brand lusso e lifestyle Indigo per il Sud Europa e per l’Italia in particolare. Sulla Penisola, IHG ha infatti messo in cantiere le aperture di un Indigo a Firenze, per la fine del 2023, e, sempre per la fine di quest’anno, di un Indigo a Torino.

La struttura di Firenze avrà 160 camere e si trova vicino alle principali attrazioni del centro storico di Firenze, tra cui il Duomo e Piazza della Signoria. Firmato in collaborazione con Grape Hospitality, l'hotel avrà due ristoranti, un bar nel cortile interno e una palestra, oltre a un parcheggio sotterraneo nel cuore della città.



Per quanto riguarda Torino, anche in questo caso la posizione è centrale: l’hotel metterà a disposizione 50 camere e sarà vicino a Piazza Castello, al Teatro Regio e ai giardini reali.



Ancora in Italia, ma fissata al 2025, è l’apertura dell’Hotel Indigo Trieste - Palazzo Kalister, firmato in collaborazione con il Gruppo CHC. Questo progetto di conversione trasformerà il palazzo storico del XIX secolo in un hotel da 107 camere, pronto ad accogliere gli ospiti nel 2025. L'hotel si trova vicino al confine tra Italia e Slovenia, in un'area che beneficia del turismo crocieristico grazie al porto e all'apertura di un grande centro congressi nel 2020.



“In IHG stiamo facendo crescere rapidamente la nostra attività nell'Europa meridionale e siamo lieti che queste proprietà Indigo si aggiungeranno alla nostra offerta – dice Eric Viale (nella foto), amministratore delegato Europa meridionale, CIS e Georgia di IHG Hotels & Resorts -. Il nostro marchio Hotel Indigo rappresenta una grande storia di successo per IHG in Europa e nel mondo e continuiamo a far crescere il suo portafoglio con proprietà che offrano agli ospiti soggiorni memorabili radicati nella storia. Si prevede che Hotel Indigo raddoppierà il suo portafoglio nei prossimi tre-cinque anni e continuerà la sua forte crescita come uno dei più grandi marchi di lifestyle in questo segmento in rapida crescita, e la sua continua espansione in Europa svolgerà un ruolo importante."