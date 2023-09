08:03

È Marriott International la catena alberghiera più grande del mondo. Nella classifica annuale realizzata da Hotels Magazine, anche quest’anno Marriott conquista la vetta con i suoi 1,49 milioni di camere.

La seconda piazza è appannaggio della cinese, con Jin Jiang International e i sui 1,26 milioni di camere, mentre Hilton completa il podio con 1,13 milioni di camere nel suo portafoglio.



Ancora, al quarto posto si posiziona IHG Hotels & Resort, con 911mila camere, seguito da Wyndham Hotels & Resorts, con 842mila camere e al sesto posto H World Group Limited, con 809mila stanze.



Con 802mila camere al settimo posto si piazza Accor, seguito con 627mila stanze da Choice Hotel International; nona posizione per BTG Hotels Group e decimo posto per BWH Hotels con 304mila stanze.



Se si analizza, invece, la dimensione per numero di hotel, Jin Jiang conquista la prima posizione con 12.359 strutture, seguito da Wyndham Hotels & Resorts (9.059) e H World Group Limited (8.543 strutture).