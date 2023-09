Debutta a Londra l’atteso The Peninsula London

15:55

Ha aperto i battenti l’attesissimo Peninsula London, con il quale il marchio nato a Hong King è sbarcato in Gran Bretagna. L’hotel, situato tra Hyde Park Corner e Wellington Arch, è una struttura di nuova costruzione realizzata da Hopkins Architects per fondersi con il paesaggio circostante.

La struttura si sviluppa attorno ad un vasto cortile interno, progettato dal famoso designer Enzo Enea, con glicini e gelsomini rampicanti, oltre a due aceri giapponesi di 120 anni. Questa piazza centrale permette agli ospiti di entrare nella struttura con discrezione approfittando della flotta di auto di lusso dell'hotel, composta da diverse Rolls-Royce Phantom II, una Bentley Bentayga ibrida, un vecchio taxi Austin del 1960 con motore elettrico.



The Peninsula London comprende 190 camere e suite caratterizzate da mobili, tessuti e opere d'arte su misura, che evocano l'atmosfera di un'elegante residenza privata. Sono tutte dotate di spogliatoi con pannelli in mogano, bagni in pietra arenaria e accessori personalizzati creati da artigiani britannici. Molte hanno finestre dal pavimento al soffitto che offrono viste su Wellington Arch e sulla storica Belgravia.



I sei ristoranti, bar e lounge dell'hotel offrono gastronomia e bevande a ogni ora e per ogni occasione. Il tradizionale tè pomeridiano e piatti di ispirazione internazionale vengono serviti sotto gli alti soffitti della lobby, spesso accompagnati da musica dal vivo.

In arrivo

All'inizio di ottobre, l'hotel aprirà il suo esclusivo ristorante sul rooftop, Brooklands, che offrirà cucina britannica contemporanea creata dallo chef stellato Michelin Claude Bosi, in una serie di spazi unici ispirati alla storia dell'aviazione e degli sport motoristici britannici e progettati dallo studio di architettura Archer Humphryes.



A novembre aprirà Peninsula Spa and Wellness Center con una piscina coperta di 25 metri, mentre prima di Natale debutterà la galleria commerciale al piano terra dell'hotel con nove boutique di lusso. Nel mese di dicembre, quattro suite esclusive, tre delle quali dotate di balcone panoramico privato, forniranno splendide location per ospitare eventi speciali. La Peninsula Suite, la suite più lussuosa dell'hotel, dispone di uno spazio privato per proiezioni e di una sala fitness.



Anche la struttura di Londra metterà a disposizione degli ospiti il servizio Peninsula Time, ossia check-in e check-out flessibili e PenChat, un concierge digitale raggiungibile 24 ore su 24.