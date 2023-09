Barceló debutta a Malta con un cinque stelle sul lungomare di Sliema

11:18

Sarà soggetto a ristrutturazione completa e riaprirà come cinque stelle il Barceló Fortina Malta, la struttura da 183 camere che rappresenta il debutto del gruppo alberghiero spagnolo nella nuova destinazione.

L’hotel, di proprietà della società maltese Fortina Investments Limited, sarà gestito dal gruppo spagnolo in base a un accordo con la proprietà che, come spiega José Canals, direttore regionale per il Mediterraneo, Medio Oriente e Asia di Barceló Hotel Group, “ha riconosciuto la nostra vasta esperienza nella gestione di hotel urbani e in destinazioni balneari in varie location in tutto il mondo. Questo nuovo hotel - aggiunge - ci permetterà di continuare a rafforzare la nostra presenza nel Mediterraneo, un’area strategica per il piano di espansione dell’azienda”.



Camere e servizi

Il Barceló Fortina Malta si trova sul lungomare di Sliema ed è caratterizzato da un'architettura moderna, con vista panoramiche sul Mediterraneo e sulla città fortificata di La Valletta, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1980 e raggiungibile in meno di trenta minuti in ferry o autobus.



Al suo interno un centro benessere con palestra e piscina interna riscaldata, due ristoranti e un lounge bar, oltre a quattro sale riunioni con una capienza massima di 250 persone.