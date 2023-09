11:18

“Dopo tanti anni di lavoro nel ruolo di direttore commerciale di Bluserena, il nostro Massimo Zanon va in pensione”. È con un post su Linkedin che il Gruppo annuncia il ritiro di una delle sue figure di riferimento.

Zanon lascia il suo incarico, ma non del tutto la realtà in cui è entrato nel 2016. “Professionista e persona di grande valore, al quale siamo particolarmente legati - scrive l’azienda -, Massimo continuerà a collaborare con Bluserena come senior sales consultant, in virtù della sua preziosa conoscenza del mercato trade Italia”.



Il saluto

“Massimo - conclude il Gruppo nel post - continuerà a essere il nostro punto di riferimento per il settore e vogliamo ringraziarlo ancora una volta per l’energia e la passione che ogni giorno trasmette. In bocca al lupo per i tanti traguardi che ancora una volta raggiungerai, Massimo, insieme a noi”.