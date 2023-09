Barceló sbarca in Slovenia con un 4 stelle nel centro di Lubiana

08:00

Non accenna a rallentare l’espansione europea di Barceló Hotel Group, che ha appena aperto la sua prima struttura in Slovenia: L’Occidental Ljubljana, un nuovo 4 stelle di 148 camere nel cuore di Lubiana, la capitale del Paese, e a pochi metri dal Parco Tivoli, dal centro storico e dal Cankarjev Dom, il più importante centro congressi e convention del Paese.

Situato a due passi da Piazza Prešern e dal Triplo Ponte (Tromostovje) il nuovo albergo è caratterizzato da un design moderno, che mette in risalto il patrimonio culturale e artistico sloveno. Dispone di un ristorante dove è possibile gustare una selezione di piatti ispirati alla cucina tradizionale slovena, e di un bar, aperto sulla strada. Mette a disposizione degli ospiti anche una palestra completa e tre sale riunioni a pianta aperta, dotate di luce naturale e attrezzate per lo svolgimento di qualsiasi tipo di evento.



Con questa nuova apertura Barceló Hotel Group conferma l’impegno nell'espansione in Europa centrale, da quando la catena ha aperto il primo hotel a Praga nel 1993. Oggi gestisce nove hotel in Germania, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca.