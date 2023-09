A Rimini la seconda edizione dell'Hospitality Food Innovator in collaborazione con GpStudios

13:33

In occasione di SIA Hospitality Design 2023, una delle quattro anime di InOut, al Rimini Expo Centre l’11 e il 12 ottobre, torna, per la seconda edizione, il progetto “Hospitality Food Innovator”, in collaborazione con GpStudios e con la presenza di 6 special guest: il Maestro di pasticceria Gino Fabbri, lo chef di fama internazionale Paolo Casagrande, la giornalista Lorenza Vitali, l’executive chef Angelo Biscotti, e i general manager Francesco Sagliocco e Riccardo Bortolotti.

L’obiettivo della seconda edizione dell’esclusivo percorso formativo è quello di fornire ai partecipanti nozioni e prospettive per trasformarli da albergatori di qualsiasi tipologia e provenienza a veri e propri Hospitality Food Innovators, ovvero imprenditori e collaboratori capaci di anticipare i trend del mercato e garantire uno sviluppo costante del comparto grazie all’applicazione di strategie all’avanguardia anche nella gestione operativa day-by-day e all’implementazione di un modello di business specifico e vincente per il reparto ristorazione.



La seconda edizione di Hospitality Food Innovator si arricchisce con nuovi moduli e con la presenza di special guest di alto rilievo, che porteranno sul palco la loro esperienza sul campo, vicino ai relatori del corso, tutti consulenti esperti del team di GpStudios. Infatti, sale a 6 sia il numero dei moduli, sia il numero degli ospiti, per dare una maggiore praticità e un’immediatezza di comprensione e applicazione diretta ai concetti presentati durante l’intero programma.



La partecipazione a Hospitality Food Innovator 2023 è gratuita previa iscrizione. Partecipando a tutti i sei moduli del percorso formativo in presenza e superando il test finale di apprendimento online, gli iscritti otterranno il titolo di Hospitality Food Innovator e riceveranno un attestato personalizzato, legato a un distintivo digitale di attestazione del percorso di apprendimento formale.



A garanzia dell’alto livello dei contenuti trattati durante l’evento, il comitato tecnico scientifico di Hospitality Food Innovator 2023, coordinato dal giornalista e critico enogastronomico Luigi Cremona, vede la presenza di: Andrea Serra, funzionario del Servizio Sindacale Federalberghi; Caterina Celenza, vice-presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi; Francesco Capozzi, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Agroalimentare dell’Università di Bologna; Andrea Gianotti, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e cultura della Gastronomia dell’Università di Bologna; Iginio Massari, Maestro pasticciere e presidente Apei.



-Nel primo modulo verrà analizzata l’evoluzione delle formule della ristorazione alberghiera, individuando le chiavi di volta affinché diventi un servizio profittevole e motivo di interesse. Insieme allo Special Guest Francesco Sagliocco, General Manager e primo delegato Aifbm per le aree Lombardia e Trentino, verranno esplorati i criteri di scelta tra i vari modelli di business, passando anche per il Bistrot d’hotel.



-Comunicazione. Quali sono gli elementi principali che vanno sempre comunicati nella ristorazione e in che modo? Esiste un decalogo di quello che non va mai comunicato? I social sono davvero funzionali, e se sì in che modo? Il tema verrà affrontato insieme a Lorenza Vitali, stylist e giornalista, Amministratore Unico della casa editrice Witaly srl e curatrice del premio “Emergente Sala”.



-Organizzazione e backstage. Dalla corretta gestione delle risorse umane all’organizzazione del lavoro tra standard e procedure. Modelli di riferimento e consigli pratici insieme allo Special Guest Gino Fabbri, Maestro Pasticciere, Vicepresidente APEI, vincitore Coupe du Monde de la Patisserie 2015.



-Costruzione di un’offerta che arrivi a vendersi da sola. L’ingegneria del menu è il cuore pulsante di tutto il comparto F&B. Formule che funzionano e casi pratici insieme allo Special Guest, Angelo Biscotti, Maestro di cucina dell’Etoile a soli 24 anni, componente della Nazionale Italiana Cuochi, Executive chef presso l’Hotel Promessi Sposi, esperto di cucina salutista.



-Strategie per aumentare i margini di profitto. Durante il quinto modulo verrà impostato un sistema di controllo del comparto F&B di un albergo e presentato il modello del cruscotto di gestione, con casi pratici per rendere il tutto più concreto. Special Guest, in collegamento direttamente da Barcellona, Paolo Casagrande del Ristorante Lasarte 3 stelle Michelin presso Monument Hotel 5*.



-Format innovativi e di successo. La ristorazione negli alberghi è ormai diventata motivo di scelta e aiuto alla vendita della camera. Quali sono le tendenze in atto, a livello mondiale funziona dappertutto? Quali sono le caratteristiche per un caso di successo? Come si costruisce il successo di un ristorante in albergo? Special Guest Riccardo Bortolotti, General Manager del Grand Hotel Bristol Portofino Coast 5* a Rapallo.