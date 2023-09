Accor ed Ennismore sviluppano la villaggistica di lusso: nasce ALL Inclusive Collection

10:26

Ennismore, in joint venture con Accor dal 2021, ha lanciato ALL Inclusive Collection, una nuova piattaforma dedicata agli ospiti per scoprire e prenotare esperienze all-inclusive di livellosuperiore.

La collezione riunisce oltre 30 resort di brand quali Rixos, SO/ e Swissôtel, con piani di espansione a più di 50 resort nei prossimi tre anni, che potranno includere Hyde, Mondrian, SLS e Fairmont.

La Collezione ALL Inclusive si basa sul successo della formula di Rixos, che, negli ultimi 20 anni, spiega travelagentcentral.com, ha creato un'esperienza premium con varie opzioni gastronomiche e intrattenimento di alta qualità attraverso il suo concetto "tutto compreso, tutto esclusivo".



Un concetto ripreso nella collezione ALL Inclusive, dove tutti gli aspetti del soggiorno dell'ospite, dal cibo e bevande alle attività e all'intrattenimento, sono inclusi nel prezzo della prenotazione.



La piattaforma verrà lanciata con resort tra cui Rixos Qetaifan Island North a Doha, che ha uno dei parchi acquatici più grandi del mondo; Rixos The Palm Hotel & Suites, a Dubai sul Palm Jumeirah; SO/ Sotogrande, un luogo di golf e benessere nella campagna andalusa; Rixos Premium Belek, fiore all'occhiello della Turchia con accesso gratuito al suo parco a tema, The Land of Legends; e l'Heritage Grand Perast di Rixos, Montenegro, un connubio di cultura, storia e natura. Nel corso dei prossimi 18 mesi oltre 10 resort aderiranno alla piattaforma, tra cui Swissôtel Sharm el Sheikh, con 1.350 camere, un parco acquatico, numerosi ristoranti, beach club e strutture per l'intrattenimento, e Hyde Bodrum, un'esperienza per soli adulti con 211 camere e sei ristoranti.



L’espansione internazionale del business all-inclusive prevede la costruzione di altri 15 resort all-inclusive tra i marchi Accor ed Ennismore.