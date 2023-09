Il lusso alternativo di Luxury Bike Hotels approda a Rimini

14:08

Luxury Bike Hotels si appresta a portare il suo lusso alternativo a TTG Travel Experience. La collezione nata da un’idea di Ludovica Casellati (founder di viagginbici.com - nella foto) parteciperà alla manifestazione b2b in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre accogliendo gli operatori del travel al Padiglione C4, stand 207.

Il mercato avrà così modo di scoprire il ricco portfolio che unisce dimore di ogni tipologia - inclusi castelli, dimore esclusive, wine resort, wellness Spa, grand hotel, ville, borghi storici – accomunate dall’accoglienza riservata a ciclisti e cicloturisti, nonché dalla capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura per chi ama esplorare i territori in sella a una bicicletta.



La collezione presenterà inoltre le sue ultime 4 new entry: in Sicilia, il Monaci delle Terre Nere Etna Wine Resort, situato ai piedi del vulcano; in Umbria, Torre del Nera, albergo diffuso nel borgo medievale di Scheggino; in Veneto, The Foscarini, villa storica trasformata in albergo eco-sostenibile; e in Alto Adige, il “tree hotel” My Arbor.