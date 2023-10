Rocco Forte Hotels entra in Federalberghi

11:43

Il gruppo Rocco Forte Hotels entra a far parte del sistema Federalberghi.

Nell’innovativa partnership tra la compagnia, che conta in Italia 7 hotel e ha 3 nuove aperture in programma, e la principale organizzazione di rappresentanza degli imprenditori italiani del settore turistico-ricettivo, Antonello de Medici, group director of operations, rappresenterà Rocco Forte Hotels in seno al Consiglio direttivo della Federalberghi.



“Siamo fieri di avere con noi una delle catene alberghiere più prestigiose e celebri al mondo – ha affermato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca -. Sir Rocco è uno straordinario testimonial dell’eccellenza della nostra ospitalità e lo è a livello internazionale. Siamo certi che Rocco Forte Hotels apporterà un notevole valore aggiunto, contribuendo, alla migliore rappresentazione degli interessi delle imprese turistico ricettive.”



“Aderendo a Federalberghi - ha detto sir Rocco Forte - contiamo di fare sistema, lavorando assieme per costruire un futuro di progetti comuni e di innovazione”.