di Amina D'Addario

08:04

Si ispirerà al modello della Hospitality Business School di Losanna la scuola che Federalberghi punta a realizzare con il sostegno di Cdp.



“L’idea è quella di creare una scuola privata di alto livello che possa formare i professionisti del settore” ha spiegato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, in occasione di una conferenza stampa organizzata a Roma per l’ingresso nell’associazione di Rocco Forte Hotels. “Oggi c’è il modello di Losanna che funziona molto bene, quindi o fai un accordo con quella scuola che apre una sede in Italia, oppure ne apri un’altra sempre sul modello campus”.



PIano con Cdp

Il progetto ha alle spalle “un business plan già fatto” condiviso con Cdp, “perché - ha motivato Bocca - ci vuole un investitore istituzionale, in grado di accompagnarti nei primi due anni prima di arrivare all'autogestione. Ci stiamo già lavorando e speriamo che Federalberghi riesca a realizzarla”.



Questione affitti brevi

Bocca è tornato poi sul ddl affitti brevi, un “testo non soddisfacente, che comunque ha scatenato la bagarre”. Secondo il presidente di Federalberghi è, però, positivo che la battaglia per la regolamentazione delle locazioni turistiche “oggi vede al nostro fianco anche i sindaci delle grandi città, che hanno capito che il fenomeno sta creando una vera emergenza abitativa”.



Bocca ha espresso qualche preoccupazione anche per l'ingresso di Lufthansa in Ita Airways: “Spero che si riescano a salvaguardare gli interessi della nostra compagnia e che il suo hub non venga spostato a Francoforte".