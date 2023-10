09:25

Cinquecento milioni di dollari per svilupparsi in tutto il mondo. Il gruppo veneziano Cipriani fa il grande balzo internazionale grazie al Cipriani Hospitality Fund che, al fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, vede due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi.

Il progetto

Come spiega Il Corriere della Sera, il progetto di sviluppo ha un ampio respiro, che va ben oltre i confini europei. Accanto a Londra e Parigi, infatti, si prevedono aperture a Istanbul, e poi ancora Dubai, Miami, Beverly Hills e San Paolo del Brasile.



Centralissime le location, che ricalcheranno lo schema delle prime aperture a New York e a Milano, in via Palestro. A Londra Cipriani aprirà a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz.