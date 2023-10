Me by Meliá approda in Cina: nel 2027 un hotel a Guangzhou

16:24

Il lusso targato Meliá cresce in Cina. Il Gruppo ha annunciato l’apertura di una struttura a marchio ME by Meliá nella città di Guangzhou.

Il ME Guangzhou, attualmente già in fase di sviluppo, dovrebbe accogliere i primi ospiti nel 2027, segnando il debutto del brand nell’area dell’Asia Pacifico.



Il nuovo hotel – riporta Hosteltur - è il risultato di una partnership tra Meliá e Guangzhou Aocheng Investment Company Ltd., proprietaria della struttura.



L’albergo offrirà complessivamente 120 tra camere e suite e un’ampia varietà di esperienze culinarie, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, un bistrot in stile mediterraneo e un bar sul tetto. Non mancheranno spazi per gli eventi, spa e palestra.