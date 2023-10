09:52

Baglioni Hotels & Resorts passa totalmente nelle mani di Palace Hotels: il gruppo ha infatti annunciato di avere acquisito il restante 25 per cento delle quote, dopo avere rilevato il 75 per cento nel novembre dello scorso anno. E il passaggio di mano segna anche il cambio della guardia al vertice di Baglioni, con l’uscita di scena del ceo di lungo corso Guido Polito. Il brand sarà ora guidato da Massimo Baldo, che assume la carica di vice president Europe di Palace Resorts.

Con oltre un decennio di esperienza nel settore dell'ospitalità, Baldo ha iniziato il suo percorso in NH Hotel Group come corporate internal audit director e ha proseguito la carriera come managing director di NH Messico e Cuba. Nel 2022 ha assunto l'incarico di direttore regional operations & asset management, per il Nord-Est Italia.



"Credo che l'ambizione e i forti valori personali e professionali di Palace Resorts continueranno a portare tutti i nostri marchi a risultati straordinari – ha sottolineato il nuovo manager -. Baglioni Hotels & Resorts è un marchio altamente riconosciuto in Italia e in Europa grazie ai suoi elevati standard qualitativi di prodotto e servizio, e non vedo l'ora di continuare a sviluppare il marchio e portarlo a nuovi livelli".