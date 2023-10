Lo sviluppo di Leonardo Hotels: in futuro un nuovo fondo e più strutture in Europa

11:04

Dopo aver chiuso, lo scorso anno, un finanziamento alberghiero di oltre 315 milioni di euro per ampliare il proprio portafoglio. Leonardo Hotels, che fa parte del Fattal Hotel Group, pensa a un nuovo round di sviluppo.

“Stiamo attualmente lavorando al lancio di un nuovo fondo per accelerare ulteriormente la nostra crescita, che prevediamo sarà della stessa entità di quello precedente - anticipa Yoram Biton, managing director Leonardo Hotels Central Europe -. Non solo rafforzerà la nostra posizione nel settore business e congressuale, ma ci aiuterà anche a sviluppare la nostra offerta nel segmento dei viaggiatori leisure e FIT. Siamo molto ottimisti per il futuro".



Focus sui mercati europei

Tra gli obiettivi l'espansione nel mercato francese, con focus su Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Lione o Strasburgo. “Stiamo puntando anche sul mercato della Scandinavia - aggiunge Biton - e vogliamo rafforzare la nostra presenza nell'Europa orientale”.



L'azienda intende anche espandere il marchio Leonardo Limited Edition, lanciato solo pochi mesi fa, che comprende una selezione di hotel indipendenti e che presto sarà lanciato in tutta Europa. "Stiamo già selezionando le strutture adatte e speriamo di lanciare presto Leonardo Limited Edition sul mercato europeo" annuncia Jan Heringa, vice president development and project management.



In Italia il gruppo ha sei strutture di cui l’ultima, il Leonardo Lago di Garda - Wellness and Spa, è stata inaugurata nell'aprile 2023.

Tra le ultime operazioni quelle in Spagna, dove Leonardo Hotels ha ampliato la propria offerta inaugurando lo scorso giugno quattro strutture alberghiere e due complessi di appartamenti a Maiorca e Ibiza che portano a 17 le strutture, di cui sette sulle isole Baleari.



In Germania, invece, il Leonardo Royal Cologne Bonn Airport è stato inaugurato nel luglio 2023 come nuovo indirizzo di riferimento per i viaggiatori d'affari e gli organizzatori di eventi. Novità anche a Berlino: in seguito all'acquisizione di un hotel a Berlino-Köpenick, la struttura a quattro stelle sarà rinnovata e rimarrà in funzione durante tutto il periodo di restyling. Ribattezzato NYX Hotel Berlin Köpenick by Leonardo Hotels, sarà la prima sede del brand lifestyle nella capitale tedesca a partire da aprile 2024.