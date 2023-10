Marriott, in arrivo tre nuove strutture di lusso in Vietnam

12:31

Marriott International ha definito i piani di espansione nel Sud-est asiatico, che passano dall’apertura di tre nuovi resort di lusso in Vietnam.

Come riporta Travelmole, il Gruppo farà debuttare due nuovi marchi in Vietnam: Ritz-Carlton Reserve e The Luxury Collection sull'isola di Hon Thom a Phu Quoc.

Inoltre, il terzo JW Marriott Hotel del Vietnam prenderà forma a Trang An, una destinazione patrimonio mondiale dell’Unesco nel nord del Vietnam.



“Siamo lieti di continuare ad espandere il nostro portfolio in Vietnam, in particolare nel segmento lusso - ha affermato Rajeev Menon, presidente per l’Asia Pacifico -. Il Vietnam è un mercato in crescita per i viaggi di alto livello, con una domanda in aumento sia da parte della clientela internazionale che nazionali”.



L'apertura del JW Marriott Trang An Resort & Spa è prevista per il 2028. Immerso tra colline verdeggianti, offrirà 150 camere e suite, oltre a una collezione di 35 ville con una o due camere da letto, con opzioni di piscina privata.

Inclusi nel progetto due ristoranti, una caffetteria, una lobby lounge, due bar, due zone piscina, una spa, un centro fitness, un miniclub, un centro per attività ricreative e 850 metri quadrati di spazi per eventi, inclusa una sala da ballo.



L'apertura del Luxury Collection Resort, Hon Thom Island è prevista invece per il 2029. Sarà dotato di 305 camere e suite, due aree piscina, un miniclub, un centro attività, un centro fitness, una spa, sei ristoranti e bar.



Nel 2028 si comincerà con il progetto Ritz-Carlton Reserve, Hon Thom Island, che consta nella realizzazione di 40 ville con piscina.