Small Luxury Hotels of the World, obiettivo sostenibilità

17:01

Per SLH - Small Luxury Hotels of the World - l’Italia rappresenta uno dei principali mercati di riferimento e ospita il maggior numero di strutture della collezione, 74 su 540.



La presenza in Italia di Daniel Luddington, vp of development di SLH, è stata occasione di incontro e confronto con i manager di oltre venti delle strutture italiane. Ognuna di queste proprietà promuove la biodiversità e i viaggi sostenibili.

“Tutti gli hotel della Considerate Collection, con la propria personalità distintiva - spiega Luddington - mostrano un forte allineamento ai criteri globali del Gstc, basati su tre pilastri, garantendo che tutti gli hotel siano attenti alla comunità, custodi della cultura e rispettosi dell'ambiente”.



“Il focus al momento è quello di cercare alberghi sostenibili e che abbiano una certificazione. Ci sono infatti nuove aperture in vista”.

I mercati principali per l’Italia sono Uk, Usa e Svizzera, con una predominanza di famiglie, coppie e single o businessman "in cerca di un contesto di alta gamma ma riservato, tranquillo e dal respiro familiare”. P.T.



Nella foto da sinistra, Pegi Amarteifio e Daniel Luddington.