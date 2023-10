Sandals: nuovi opzioni gastronomiche con Island Inclusive

08:00

Una nuova destinazione per la proposta ‘Island Inclusive’ e l’arricchimento del programma wedding. Sono queste le ultime novità di Sandals Resorts, che dopo aver introdotto al Royal Curaçao il programma di ristorazione esterna Island Inclusive, ha deciso di estenderlo anche a Nassau, Bahamas.



A tu per tu con la tradizione

Gli ospiti che soggiornano per sette o più notti in determinate categorie di camere al Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island potranno dunque provare l’esperienza culinaria all-inclusive fuori dalla struttura, immergendosi nelle tradizioni culinarie della città. A Nassau gli ospiti hanno a disposizione un voucher da 250 dollari e il trasferimento di andata e ritorno da e per il resort e potranno cenare in uno dei quattro ristoranti partner di Nassau.

L’offerta è disponibile anche per i membri del Sandals Select Reward di livello Diamond, Pearl o Ambassador che soggiornano in qualsiasi categoria di camera.

I ristoranti di Nassau che aderiscono all’iniziativa Island Inclusive sono il Bon Vivants, un cocktail bar, il Cocoplum in cui la chef francese Cecile Cathelin celebra la fusione della cucina francese e mediterranea con un tocco bahamense, e poi ancora il ristorante Island Brothers che serve cucina francese e mediterranea e Sapodilla Estate. Un tempo casa privata, Sapodilla offre un’esperienza culinaria intima in un giardino con musica dal vivo e un menu raffinato.



I matrimoni

Per quanto riguarda, invece, i matrimoni, Sandals Resorts International presenta il programma wedding, ‘Aisle to Isle’, con nuove e moderne decorazioni ‘Inspiration’, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi. I nuovi pacchetti ricchi di servizi di ‘Aisle to Isle’ sono adatti ad eventi di qualsiasi dimensione: dalle cerimonie intime per una fuga d’amore a due, alle celebrazioni più importanti, con festeggiamenti pre e post-matrimonio. Ogni pacchetto mette a disposizione un team per l’organizzazione della cerimonia ad hoc, che gestisce tutti i dettagli in ogni fase del processo.