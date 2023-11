I vent’anni di 25hours Hotels: prossima apertura nella Penisola a Trieste

11:00

Festeggia 20 anni il gruppo 25hours Hotels e annuncia una nuova apertura in Italia. Il concept di lifestyle creato ad Amburgo 20 anni fa, ora parte di Ennismore, per festeggiare il suo ventesimo compleanno annuncia una serie di nuove aperture in Europa e nel mondo.

Nato nel 2003 con l’idea di proporre un nuovo concept di ospitalità, che offrisse opportunità di networking e un’atmosfera cool e moderna, con tariffe adeguate. L’espansione, dopo la prima storica struttura di Amburgo, ha poi visto il brand intraprendere la strada della diversificazione. Invece di una catena di hotel standard, l’obiettivo è stato quello di creare un gruppo di boutique hotel uno diverso dall’altro, in collaborazione con team di progettazione diversi.



L’espansione, iniziata nel 2019 con l'apertura del 25hours Hotel Terminus Nord a Parigi, seguito da Firenze, Dubai e Copenaghen, proseguirà ora con la nascita di un secondo hotel a Copenaghen a cui si aggiungeranno Porto, Budapest, Jakarta e Sydney. In Italia, il prossimo opening sarà Trieste.