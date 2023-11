Four Seasons: Adrian Messerli nuovo presidente hotel operation Emea

14:42

Four Seasons Hotels and Resorts annunciato la nomina di Adrian Messerli a presidente Hotel Operations per l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Messerli avrà la responsabilità di oltre 40 hotel, resort e residenze nell’area, sulla quale Four Seasons sta rafforzando la sua presenza.

Entrato in Four Seasons nel 2005, Messerli ha avuto incarichi di general manager alle Seychelles e a Shanghai, recentemente è stato Regional Vice President e general manager del pluripremiato Four Seasons Hotel and Private Residences di Madrid. Oltre a occuparsi di ristorazione, è stato membro della Global Spa Task Force dell’azienda.



Nei prossimi mesi, Messerli supervisionerà l’apertura di un secondo hotel Four Seasons a Doha, situato a The Pearl-Qatar e dell’inaugurazione di un terzo hotel in Marocco, nella capitale del Paese, Rabat. Per quanto riguarda l’Italia, nei prossimi mesi è prevista l’attesa apertura di un nuovo resort sul mare in Puglia e la conversione dell'Hotel Danieli di Venezia in un’esperienza unica firmata Four Seasons.



Guardando ancora più avanti, il gruppo alberghiero ha annunciato diversi progetti in Egitto (Luxor e Cairo New Capital) e Arabia Saudita (Jeddah, Diriyah, NEOM's Sindalah Island e Red Sea’s Shura Island), nuovi sviluppi a Muscat, Oman e la conversione dell’Hotel Formentor a Maiorca, Spagna, in un resort Four Seasons.