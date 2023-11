Pelorus Private Island, apre nel Queensland un rifugio di lusso

13:59

Novità nelle esperienze di lusso praticabili in Australia. Ad arricchire l’offerta esclusiva di Northern Escape Collection, marchio che raccoglie diversi lodge boutique sostenibili e relative esperienze nello Stato del Queensland, arriva a novembre una nuova ed esclusiva realtà.

Si tratta di Pelorus Private Island, il nuovo rifugio nella Grande Barriera Corallina raggiungibile in elicottero o con yacht privato dalla città di Townsville. La residenza privata proposta da Northern Escape Collection può ospitare otto persone in quattro suite di lusso.



Circondata dalla barriera corallina, quest'isola offre una dimora con 4 lussuose suite, che la rendono l'unica isola privata di lusso della regione di Townsville. Soggiornando nell’isola sarà possibile fare immersioni, snorkeling e visitare il museum of Under Water Art. L'isola offre anche l'accesso alla natura incontaminata di Hinchinbrook Island, nota per i suoi sentieri nella foresta pluviale, le cascate e la fauna selvatica.