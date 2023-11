12:25

COMO Hotels and Resorts ha scelto l’Alto Adige per la sua seconda proprietà italiana. Stiamo parlando del COMO Alpina Dolomites, che aprirà le sue porte a partire dal 7 dicembre 2023 per restare operativo tutto l’anno.

Situato in Val Gardena, dispone di 60 camere con vedute su alcune delle vette più famose delle Dolomiti, ai piedi delle piste da sci del circuito Dolomiti Superski. Il resort ski-in/ski-out offre agli ospiti la guida di istruttori esperti, ma anche nella stagione estiva le proposte non mancano, dall’escursionismo alla mountain bike.



Sul fronte della ristorazione, invece, il resport dispone dell’informale Alpina Chalet e del Mountain Restaurant, dedicato all’arte della cucina sana COMO Shambhala Cuisine. Nella struttura si trovano anche una lobby lounge per drink e spuntini, e la famosa Spa COMO Shambhala Retreat con il suo ampio programma benessere che comprende una piscina coperta di 22 metri, una piscina esterna panoramicaa, sauna, zone relax e un centro fitness.



COMO Alpina Dolomites è la quinta struttura europea del marchio e la diciottesima a livello globale.