08:04

“Il mercato italiano ha superato le aspettative in termini di fatturato rispetto alle previsioni e tornerà entro la fine del 2023 alle performance pre-pandemia”.

Richard Brekelmans, area vice president South Europe Marriott International, non ha dubbi sull’andamento positive dell’Italia, tanto è vero che Marriott ha in programma sulla Penisola una serie di investimenti che guardano soprattutto al target alto.



Dopo aver inaugurato Bulgari Rome ed EDITION Rome nel 2023, il colosso dell’hotellerie si prepara ad aprire nei prossimi due anni hotel in Sicilia e i W Milano, Napoli e Firenze, mentre sul Lago di Como il Lake Como EDITION e il Ritz Carlton Bellagio.



“Sostenibilità, AI e slow travel sono i principali temi che interesseranno il mondo dei viaggi nel prossimo triennio - dice Brekelmans -. L’intelligenza artificiale diventerà uno strumento chiave per la pianificazione delle vacanze, tenendo conto che un quinto delle persone (22%) la sta già utilizzando per questo. Altro tema saranno le cosiddette le ‘dupe’ destinations, destinazioni clone, mete alternative alle classiche destinazioni di vacanza”.



I temi a cui fa riferimento Brekelmans emergono della ricerca Future Travel Trends 2024 realizzata da Marriott Bonvoy in collaborazione con l’agenzia di previsioni The Future Laboratory.



“Inclusività, accessibilità e sostenibilità si riconfermano centrali per gli ospiti del gruppo, viaggiatori sempre più consapevoli e attenti all’innovazione – commenta Helen Leighton, vice president Luxury Brands and Communications Emea -. La ricerca evidenzia come due terzi dei viaggiatori italiani siano pronti a pagare di più per un soggiorno eco-sostenibile e in generale la maggior parte di loro intende spendere di più in viaggi”.