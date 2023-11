10:30

Non sono solo i nordamericani i protagonisti dell’estate italiana. Secondo gli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, oltre ai turisti a stelle e strisce il 2023 sta registrando il ritorno dei viaggiatori sudamericani e di quelli asiatici.

Il risultato è che il terzo trimestre 2023 si è concluso con una crescita, rispetto all’analogo periodo del 2022, sia come occupazione camere (più 2,7 punti), sia per il prezzo medio camera (più 10,4%). Rispetto ai valori medi rilevati da Ihm nei primi sei mesi, le cifre estive si sono contratte a causa di un rallentamento del movimento turistico nazionale a luglio e agosto, cui ha fatto comunque seguito una decisa ripresa nel mese di settembre.



Il trend città per città

Il buon andamento della ricettività alberghiera non è appannaggio di poche destinazioni, ma riguarda un ampio spettro di location. In tutte le 39 città monitorate da Ihm, infatti, l’occupazione camere ha superato la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%, con 29 città al di sopra del 70% e 5 di queste attestate addirittura oltre l’80%.



La top five

Si tratta di Rimini, il cui tasso di occupazione camere medio si è attestato sull’ 89%, Como con un toc medio di 84,6 punti percentuali, Pescara con 81,7%, Roma con l’81,5% medio e Pesaro con l’80,6%. Seguono Napoli con il 79,8%, San Marino con il 79,4%, Firenze con il 78%, Genova (76,7%), Cagliari (76,2%), Milano (76,1%) e Verona (76%).



Venezia la più cara

La classifica dei prezzi medi vede Venezia al primo posto con una tariffa di 245,89 euro, a più 15% rispetto al 2022, seguita da Firenze, dove una camera costa in media 194,64 euro, il 12,8% in più rispetto allo scorso anno, e poi ancora Milano (188,76 euro, +9,7%), Roma (166,62 euro, +9,5%), Como (150,67 euro, +12,5%), Genova (117,03 euro, +8%) e Napoli, con una media di 116,26 euro, a più 9,8%. A seguire in classifica Bologna, Palermo, Bari e Bergamo, tutte poco sopra i 100 euro medi a camera. Tra le città monitorate la più economica è risultata essere Ravenna, dove una camera costa in media 58,15 euro a notte.



Il ritorno in massa dei turisti internazionali e il pieno recupero del business travel fanno sì che, in base alle analisi di Trademark Italia, si possa prevedere, entro la fine dell’anno, il pieno recupero dei flussi pre-pandemia.