Le insegne di Rsg su Shebara, il nuovo resort di lusso a The Red Sea

13:05

Sarà inaugurato nell’estate 2024 Shebara, il primo resort di proprietà e gestito da Red Sea Global - Rsg, la società che ha ideato le destinazioni turistiche di The Red Sea e Amaala.

Il resort, la cui anteprima è stata rivelata al Wtm di Londra, è situato sull’isola di Sheybarah, nella laguna di Al Wajh caratterizzata da una spettacolare barriera corallina, ed è costituito da sfere di acciaio. Dispone di 73 ville, tra cui alcune overwater e sulla spiaggia. Gli ospiti potranno arrivare in 45 minuti di barca dalla terraferma o in 20 minuti di idrovolante.



I servizi

Tra i servizi di cui potranno usufruire una piscina per famiglie e una per soli adulti, che comprende terrazze con ninfee e vista panoramica, due ristoranti di specialità, una spa e un centro fitness immerso tra dune di sabbia.



"La nostra missione - spiega John Pagano, group ceo di Rsg - è stata quella di estendere il nostro approccio pionieristico di turismo rigenerativo a un portafoglio più ampio di brand e società affiliate, per creare un ecosistema in grado di guidare un cambiamento significativo nell'industria turistica globale. Shebara mostra il meglio dell'ospitalità saudita e stabilisce nuovi standard di sviluppo responsabile e operazioni sostenibili".



Shebara si aggiunge a una serie di brand che operano nella destinazione The Red Sea, tra cui St. Regis e Ritz Carlton Reserve, oltre a Six Senses, che ha iniziato ad accogliere i primi ospiti da questo mese. Il nuovo resort fa seguito alla presentazione di Thuwal Private Retreat, un'esclusiva destinazione insulare anch'essa interamente di proprietà e gestita da Rsg.