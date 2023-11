Arabia Saudita: firmato l'accordo per il Six Senses AlUla

15:31

Un’altra struttura di lusso va ad arricchire l’offerta ricettiva di AlUla. Stiamo parlando del Six Senses, che aprirà nel 2027 grazie all’accordo firmato da AlUla Development Company e il gruppo alberghiero.

Il Six Sense AlUla si estenderà su una superficie di 1.200.000 mq all’interno di un’oasi naturale, ai piedi di montagne di arenaria rossa. “L’iniziativa - sottoliena Fabien Toscano, chief executive officer di AlUla Development Company - è in linea con il nostro impegno di elevare l’offerta di ospitalità ad AlUla e segna un altro passo significativo nella nostra ricerca di sviluppo sostenibile, contribuendo alla diversificazione economica e alla trasformazione dell’Arabia Saudita, in linea con la Vision 2030”.



Il nuovo complesso disporrà di 100 ville e 25 residenze, progettate per integrarsi perfettamente con il paesaggio naturale. “Dare vita allo spettacolo e alla bellezza di un sito di importanza storica e culturale senza precedenti è un’opportunità sensazionale” conclude Neil Jacobs, chief executive officer di Six Senses.