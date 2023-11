Hyatt Hotels punta sul Messico: quattro nuove strutture dal 2025

14:02

Hyatt Hotels Corporation e Parks Hospitality Holdings hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di quattro hotel a Città del Messico, Los Cabos e Cancun. Le aperture sono previste a partire dal 2025.

Si tratta di due hotel Gran Hyatt, un Hyatt Place e del debutto del marchio Park Hyatt a Cancun. Tutte le strutture insieme superano le 750 stanze.

"La nostra strategia di crescita intenzionale per il nostro portafoglio in Messico è guidata da forti rapporti con nomi del calibro di Parks Hospitality Holdings, che stanno contribuendo ad espandere la presenza del marchio Hyatt nei mercati più importanti" ha spiegato in un intervento riportato da Hosteltur Camilo Bolaños, vicepresidente senior per lo sviluppo, America Latina e Caraibi di Hyatt.



L'apertura dell'hotel Park Hyatt Cancún è prevista per il 2025 e segnerà il debutto del brand nella destinazione. Il resort offrirà accesso alla spiaggia, esperienze culinarie particolari, bar e lounge e ampi spazi per riunioni, inclusa una sala da ballo.

Anche il Grand Hyatt México Santa Fe aprirà nel 2025, avrà 287 camere e sarà la prima struttura Grand Hyatt urbana in Messico e il secondo hotel Grand Hyatt nella regione. Questa struttura sarà parte integrante del progetto Distrito Santa Fe.

Nel 2026 aprirà il Grand Hyatt Los Cabos, situato all'interno della comunità turistica privata Oleada Pacific Living & Golf, a 15 minuti da Cabo San Lucas e a 30 minuti dall'aeroporto di Los Cabos. L'hotel avrà 300 camere progettate da Sb Architects, disporrà di un campo da golf a 18 buche di livello mondiale e di numerosi ristoranti e bar.

L’Hyatt Place Cancún Aeropuerto aprirà le sue porte alla fine del 2026. L'hotel sarà a 10 minuti dall'aeroporto internazionale di Cancún e offrirà 156 camere.