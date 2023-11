Tui, a Zanzibar la prima struttura del marchio a 5 stelle The Mora

13:47

Tui ha rivelato la prima location del nuovo marchio di hotel di fascia alta The Mora, che il colosso dei viaggi prevede di far debuttare in primavera.

Come riporta TTG Media, un resort a cinque stelle a Zanzibar sarà il primo ad operare con il nuovo brand The Mora e si chiamerà The Mora Zanzibar.

Tui spiega che il nome del marchio deriva dalla parola latina "pausa" e intende fondere "lusso rilassato e contemporaneo" con "un servizio flessibile e altamente personalizzato".



Il marchio mira a posizionarsi nella fascia alta del mercato, pronta a investire nelle esperienze di viaggio. The Mora Zanzibar diventerà la prima proprietà Tui in loco acquisita tramite il suo fondo alberghiero globale.

Il gruppo ha inoltre precisato di aver aggiunto 41 hotel alla sua pipeline di crescita durante l'anno finanziario 2023 e ha in previsione di incrementare le strutture in portfolio dalle attuali 424 a 600 "nel medio termine".



Questo portafoglio sarà caratterizzato da 12 marchi alberghieri, "alimentati da una piattaforma di distribuzione globale". Le nuove acquisizioni avverranno tramite partnership di investimento, nonché accordi di gestione e franchising.