Impianti, rilevatori, estintori: le nuove norme per gli affitti turistici

08:46

Arriva l'emendamento al decreto anticipi che prevede nuove norme di sicurezza per gli immobili destinati agli affitti turistici. Il testo, depositato alla legge di conversione del decreto in questione, prevede una serie di nuovi adempimenti.

Come riporta ilsole24ore.com, l'emendamento prevede la dotazione di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio. Inoltre, le unità abitative adibite ad affitto turisitico dovranno anche essere dotati di estintori portatili a norma di legge, che devono essere collocati in posizioni accessibili e visibili. Il numero minimo sarà di un estintore per piano; in ogni caso, ne servirà uno ogni 200 metri quadrati.



Inoltre, sarà richiesto che gli impianti dell'abitazione siano a norma.