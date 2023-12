Six Senses arriva in America con un resort a Grenada

13:02

E’ stata fissata per il mese di maggio la data di apertura del Granada Resort targato Six Senses, che segnerà il debutto del brand nelle Americhe.

Il resort all'estremità meridionale di Grenada avrà 56 suite con piscina, ognuna con la propria piscina privata e terrazza, e 15 ville con una, due o quattro camere da letto. Il Six Senses La Sagesse presenterà in gran parte la cucina caraibica e sudamericana. Il Panquai Breeze Bar a bordo piscina sarà specializzato in churrasco.



Una Six Senses Spa a due piani e una struttura per il fitness, avranno una palestra e un padiglione per lo yoga al piano superiore. Il piano inferiore ospiterà sale e suite per trattamenti e un hammam. L'area esterna dello spazio offrirà una sauna, una piscina calda, una piscina fredda e una vasca Kneipp.