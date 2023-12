Il lusso a Milano: apre Gran Melià Palazzo Cordusio

12:26

Milano ha una nuova stelle. Melià Hotels International ha infatti annunciato l’apertura della nuova struttura di Palazzo Cordusio.

L’hotel si trova inserito nello storico Palazzo Venezia, patrimonio delle Generali e per oltre un secolo sede centrale milanese della compagnia.

Eretto fra il 1897 e il 1901 da Generali su disegno dell’architetto Luca Beltrami, Palazzo Venezia rappresentò il più ampio piano di rinnovamento dell’area avvenuto fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La sua riapertura sarà volano della riqualificazione di Piazza Cordusio.



Il recente progetto di rinnovo è stato gestito da Generali Real Estate e Mhi con il supporto dello Studio Marco Piva, che si è occupato della progettazione e direzione artistica delle facciate esterne e di tutte le porzioni soggette a vincolo monumentale, dell’architettura degli interni, delle terrazze e della corte.

Un importante intervento conservativo ha visto protagonista lo scalone monumentale, di cui sono stati mantenuti e riportati allo splendore originario i marmi a parete e a pavimento, così come il portale originale con l’intestazione 'Assicurazioni Generali' e la lunetta a mosaico.



Del progetto di interior design nelle camere e negli spazi comuni è stato incaricato lo Studio Asah di Alvaro e Adriana Sans. Tutte le camere e suite, così come alcune pareti nei corridoi, sono impreziosite da tessuti e pattern Rubelli per richiamare e celebrare le radici veneziane di Generali, mentre fra i complementi di arredo figurano pezzi iconici dei più importanti marchi Made in Italy come Molteni, Cassina, Fornasetti, Flos, Oluce e Foscarini.



L’offerta culinaria sarà a cura di Sunset Hospitality Group, che introdurrà quattro concept originali nella scena gastronomica della città con il debutto di Gioia Pasticceria, Giardino Cordusio, Isola Restaurant e Sachi.



Al piano sottoerraneo, gli ospiti possono accedere a un’intima area wellness con piscina interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio e area relax; al terzo piano la palestra attrezzata Technogym con affaccio a tutta larghezza sul Palazzo della Ragione e Piazza Mercanti.



L’arrivo del primo indirizzo a marchio Gran Meliá a Milano – il secondo in Italia dopo Roma – rappresenta una conferma della centralità dell’Italia nel piano di sviluppo dei luxury brand del Gruppo, che vede già confermata entro il 2024 anche l’aggiunta di un quinto albergo parte di Meliá Collection a Milano.