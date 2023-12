Caraibi: One&Only approda ad Antigua, new entry extralusso nel 2027

11:00

“Era da molto tempo che stavamo cercando una location in questa regione e siamo felici di aver trovato una destinazione che non solo soddisfa, ma supera le nostre aspettative di creare nel mondo resort ed esperienze assolutamente unici”. Philippe Zuber, ceo di Kerzner International, commenta con queste parole la firma per il progetto di un nuovo resort One&Only Private Homes ad Antigua.

La struttura, la cui apertura è prevista per il 2027, sorgerà in una delle aree più belle dell’isola, ad Half Moon Bay, sulla costa sudorientale, all’intero di una tenuta di 132 acri affacciata su un'appartata spiaggia semicircolare, adiacente a un parco nazionale protetto con scogliere che offrono viste panoramiche sul mar dei Caraibi.



Rispetto del territorio

Il progetto architettonico è stato concepito nel pieno rispetto del territorio, in modo da avere un impatto minimo sull’ecosistema locale, per dar vita a un resort cartterizzato da atmosfere confortevoli e rilassate. Verranno inoltre create esperienze ad hoc per consentire agli ospiti di sperimentare quanto di meglio l’isola ha da offrire. “Il resort One&Only ad Half Moon Bay - ha sottolineato Gaston Browne, Primo Ministro di Antigua e Barbuda - promette di essere un progetto di ospitalità di punta nei Caraibi e il fiore all'occhiello del prodotto turistico di Antigua e Barbuda".



Questa apertura si aggiunge a una serie di nuovi resort, tra cui One&Only One Za'abeel a Dubai, la cui inaugurazione è prevista a gennaio 2024, One&Only Kéa Island in Grecia, che aprirà nella primavera del prossimo anno, e One&Only Moonlight Basin a Big Sky Montana, Stati Uniti.