11:30

Sorgerà a Courmayeur il primo Apartments by Marriott Bonvoy® in Italia, Le Géant Courmayeur Homesuite. L’accordo per la realizzazione di questa struttura di turistico-residenziale di alto livello è stato siglato con Castello Sgr, società di gestione del risparmio con una forte expertise nell’asset class dell'hospitality.

Il complesso dovrebbe essere ultimato entro il primo semestre 2025 e il progetto prevede la costruzione di 47 premium Service Apartment di diversa metratura, venduti con la soluzione “chiavi in mano”. La formula prevede per i proprietari la flessibilità di utilizzare le loro unità per le vacanze, personalizzando l'esperienza in base alle proprie esigenze. Nel periodo di non utilizzo da parte dei proprietari le unità saranno gestite professionalmente, attraverso l’inserimento nel programma di gestione alberghiera di Marriott Bonvoy®, proponendo ai viaggiatori un soggiorno indipendente, con considerevoli spazi living.



Una formula innovativa

Questa formula offre ai proprietari il lusso di un soggiorno con servizi personalizzati e, allo stesso tempo, la possibilità di generare un reddito attraverso l'occupazione turistica delle residenze.



Le Géant, a pochi passi dagli impianti sciistici e dal centro di Courmayeur, sotto le cime del massiccio del Monte Bianco, rappresenta un modello di residenza turistica alberghiera con servizi esclusivi tipici di un hotel di lusso. Il complesso fonderà lo stile chalet alpino con un design contemporaneo e i proprietari e gli ospiti godranno di servizi quali una spa, un'area relax, una palestra, una ski room, oltre a un servizio di concierge e di housekeeping, un parcheggio privato coperto e una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Le Géant offrirà anche una lounge per i momenti di relax e socializzazione.



La commercializzazione è stata affidata a Dils, azienda specializzata nel real estate, che con la divisione Living gestisce progetti innovativi.