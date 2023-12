Il lusso secondo Meliá, il quadro delle prossime aperture europee

09:24

Meliá Hotels International sta sviluppando tutti i suoi brand di lusso a livello globale. Tra le nuove aperture del gruppo, infatti, una su tre rientrerà nel suo portafoglio di cinque stelle, che si estenderà in Europa, Africa, Sud-Est asiatico e Messico.

La scorsa estate il gruppo ha aggiunto la Tanzania alla sua collezione con l'apertura della Ngorongoro Lodge Meliá Collection e ha debuttato con il marchio Paradisus by Meliá in Europa con le inaugurazioni a Lanzarote e Gran Canaria.



Per quanto riguarda il brand Gran Meliá, oltre a Palazzo Cordusio a Milano il brand aggiungerà un presidio in Spagna con il Torre Melina, a Gran Meliá Hotel a Barcellona. Il marchio, spiega hotelsmag.com, farà il suo debutto anche in Vietnam, entrando nel Sud-Est asiatico con l'apertura del Gran Meliá Nha Trang. La struttura, composta da sole ville, sarà sulla Fairy Mountain con vista su Turtle Island.



Con il brand ME by Meliá, invece, il gruppo aprirà strutture in Europa, a Malta e Lisbona, e in Messico. Situato nel cuore della capitale portoghese, ME Lisbon aprirà nel 2024 e presenterà il design d'avanguardia e i concetti gastronomici caratteristici del marchio, come un Radio Rooftop Bar e ampi spazi meeting. ME Malta, la cui apertura è prevista per il 2024, sarà invece nella città costiera di St Julian’s. L'hotel è stato progettato dall'architetto Zaha Hadid e dispone di 140 camere e suite, punti ristoro e il Radio Rooftop Bar.



Situato a Playa de Carricitos, in Messico, ME Sayulita offrirà infine 125 camere e ville, tre ristoranti, una piscina, una spa e un rooftop bar con piscina e beach club. Sarà il terzo lifestyle hotel di lusso in Messico, unendosi al ME Cabo e al futuro ME Guadalajara.