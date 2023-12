Marriott International senza confini: la mappa mondiale delle aperture 2024

12:17

“Un importante traguardo per Marriott International, che sottolinea la nostra missione di portare un servizio senza precedenti nelle destinazioni più esclusive e contemporaneamente nelle zone più remote del mondo”. Così Tina Edmundson, President of Luxury at Marriott International, ha commentato il debutto del 500esimo hotel di lusso del gigante dell’hospitality mondiale: The St. Regis Riyadh.

L’occasione è stata quella dell'International Luxury Travel Market (Iltm) di Cannes, dal cui palco Marriott International ha anticipato alcune delle prossime aperture upper level in una mappa che include ormai 69 Paesi e territori. Sono cinque le nuove strutture in destinazioni emergenti attese per le ultime settimane del 2023, mentre oltre 200 hotel e resort sono in fase di sviluppo e 24 saranno inaugurati nel 2024.



EDITION Hotels

Tra i brand a più rapido sviluppo EDITION Hotels, che oltre all’Italia, dove ha aperto ufficialmente a Roma lo scorso luglio, ha visto a novembre l’inaugurazione di The Singapore EDITION e The Riviera Maya EDITION a Kanai cui ha fatto seguito l'annuncio, a metà dicembre, del The Tokyo EDITION, Ginza. Basandosi sull'attuale portfolio di 19 hotel in destinazioni come l’Islanda, Barcellona, New York, Tokyo e Dubai, EDITION Hotels prevede di esplorare nuovi mercati il prossimo anno, come l’Arabia Saudita, con l’apertura prevista di The Jeddah EDITION lungo la Corniche di Jeddah.



Nuove destinazioni

Nel 2024, inoltre, W Hotels porterà la sua cultura del servizio "Whatever/Whenever" in nuove destinazioni, con l'apertura di W Prague e le attese pietre miliari del Nord America: le trasformazioni del W New York - Union Square, di W Hollywood, W Austin e di W New Orleans - French Quarter.



The Ritz-Carlton e St. Regis

“Stiamo espandendo il nostro portfolio verso quelli che abbiamo definito 'confini del nu-luxury' – ha spiegato Jenni Benzaquen, senior vice president of The Ritz-Carlton and St. Regis Hotel & Resorts -, ovvero destinazioni che oltrepassano ogni limite e combinano i desideri degli ospiti per l'autenticità, l'avventura e l'esclusività”.



"Se nel 2023 - ha continuato - è aumentata la richiesta di riscoprire le destinazioni di lusso, ora prevediamo che i viaggiatori si concentreranno su nuove destinazioni, fughe etiche e responsabili".

Il prossimo anno The Ritz-Carlton continuerà l'espansione di The Ritz-Carlton Yacht Collection, con il debutto del secondo superyacht di nuova costruzione, Ilma, previsto per la seconda metà del 2024.



Sempre per l'anno prossimo è prevista l'apertura di due nuove strutture: Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve nel Mar Rosso, e Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve nella Penisola di Papagayo in Costa Rica.



Guardando ancora al marchio St. Regis il 2023 ha visto l'apertura di The St. Regis Chicago, progettato dal famoso Jeanne Gang Studio, l'edificio più alto al mondo progettato da un architetto donna, e The St. Regis Kanai Resort, lungo la Riviera Maya in Messico, progettato da Edmonds International seguendo un’ispirazione cosmopolita. Per l'anno prossimo St. Regis prevede una crescita mirata per tutto il suo portfolio di resort, con aperture nelle più ambite destinazioni leisure, da Los Cabos a Cap Cana in Repubblica Dominicana fino all'esclusiva Longboat Key in Florida.



Non rallenta la sua corsa nemmeno The Luxury Collection; il brand prevede il debutto di nuove proprietà in alcune delle capitali culturali più richieste, tra cui Madrid, Monaco in Germania, Nizza e, fuori dal Vecchio Continente, Isla Mujeres in Messico, Labuan in Indonesia e Sindalah, in Arabia Saudita. Infine JW Marriott, che debutterà nel 2024 a Nairobi e Auckland. S.G.