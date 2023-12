Hilton sceglie Firenze per la new entry della Curio Collection

15:00

Hilton continua a rafforzare il suo presidio italiano aggiungendo una new entry fiorentina alla sua Curio Collection by Hilton. Stiamo parlando dell’Anglo American Hotel Florence, che aprirà nel secondo trimestre del 2024 in pieno centro storico, a due passi dall’Arno.

Il nuovo albergo fa parte della rosa di 24 aperture che il gruppo ha in programma in tutto il mondo e prende vita dalla ristrutturazione dell’Anglo American Florence, uno dei primi hotel della città, costruito nel 1792 e che, come riporta Firenze Today, aveva 115 camere e ospitò personaggi come Leo Tolstoj e Maria Callas.



Progettato all'insegna della sostenibilità, nell'idea degli architetti rifletterà la storia e il fascino della città. Nel suo cortile esterno, tipico delle ville italiane, verrà servito un menu toscano con ingredienti di stagione locali. L’hotel disporrà anche di un bar, una palestra e tre sale meeting con una capienza fino a 90 persone.