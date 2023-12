Leonardo Hotels debutta in Francia con Leonardo Boutique Paris Opéra

15:01

Arriva il debutto in Francia per Leonardo Hotels, che sbarca nel Paese con Leonardo Boutique Paris Opéra, il primo passo verso una crescita in Francia dove il gruppo alberghiero ha già messo gli occhi su altri quattro hotel a Parigi e Marsiglia.

La nuova struttura è stata completamente rinnovata nel 2022 e sarà gestita con il marchio Leonardo Boutique Hotels, con un'atmosfera unica che si ritrova nelle 59 camere e suite caratterizzate da arredi di alta qualità dal design senza tempo e decorate con tonalità calde e motivi floreali. La hall, con i colori freschi e le sedute invita gli ospiti a fermarsi e a rilassarsi. È anche disponibile una palestra equipaggiata con varie attrezzature per il fitness.



Leonardo Boutique Paris Opéra è un antico ‘Hôtel Particulier’, dal fascino di un palazzo cittadino del XIX secolo, ed è situato nel cuore di Parigi, nel famoso 9° arrondissement, quartiere caratterizzato da ampi viali nello stile del celebre architetto Haussmann.



Con lo sbarco in Francia Leonardo Hotels Central Europe continua a perseguire una rigorosa strategia di espansione in Europa, in parte caratterizzata da una presenza multi-brand in diverse località.