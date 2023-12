Roma: arrivi in aumento nelle festività

13:28

Un aumento del 30% di arrivi a Natale e del 20% a Capodanno, rispetto allo scorso anno, al netto delle prenotazioni che saranno effettuate nei prossimi giorni e delle eventuali disdette. Sono i principali dati emersi dalle indicazioni previsionali fornite dall’Ebe del Lazio per il periodo delle feste nella Capitale, come riporta Hotelmag.

Pubblicità

Il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, analizzando, nel corso del consiglio direttivo, l’andamento turistico del 2023, ha sottolineato gli aspetti positivi: “In termini di numeri non possiamo che essere soddisfatti. Roma ha confermato un trend di forte attrattività grazie all’impegno dell’Amministrazione, e in particolare dell’assessorato al Turismo, nel proporre un costante flusso di nuove occasioni di visita con il susseguirsi di eventi di richiamo. Inoltre, le aperture di nuove strutture alberghiere stanno contribuendo a innalzare il livello complessivo dell’offerta”.



Roscioli ha, però, anche rilevato il persistere di alcune criticità: “Dobbiamo registrare il persistere di alcune ombre, in primis la sconfitta Expo 2030. Inoltre, l’inopinato aumento del contributo di soggiorno di qualche mese fa ha penalizzato la nostra ritrovata capacità competitiva sul piano internazionale, anche alle situazioni attualmente pendenti, che si sono recentemente connesse allo stesso contributo di soggiorno”.