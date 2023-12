08:31

Si moltiplicano gli annunci di nuove aperture per il prossimo anno da parte dei grandi brand dell’hotellerie mondiale, con una rosa di destinazioni e di proposte che vanno dall’Europa al mondo intero.

Forbes Travel Guide ha puntato i riflettori su 30 nuove proprietà che apriranno il prossimo anno e che sono ormai attese da diverso tempo.

Si comincia con il St. Regis, che aprirà a Cap Cana, in Repubblica Dominicana, il primo hotel di lusso non all inclusive nel Paese. Atteso a gennaio un altro St. Regis, questa volta nel Mar Rosso: il St. Regis Red Sea resort sorgerà su un isola privata nell’arcipelago di Ummahat, in Arabia Saudita.



Attesa per il debutto anche per il One&Only One Za'abeel a Dubai, una struttura a forma di H che comprenderà due grattacieli collegati da The Link, il cantilever più lungo del mondo. One&Only nel 2024 aprirà anche il One&Only Moonlight Basin a Big Sky nel Montana, primo resort neve del brand.



L’iconico Waldorf Astoria è atteso alla prova con due nuove proprietà: il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, isola privata con barriera corallina e laguna e il Waldorf Astoria New York che riaprirà dopo 7 anni.



Due strutture anche per Four Seasons, che guarda al Marocco con il Four Seasons Hotel Rabat A Kasr Al Bahr, ex residenza estiva di un sultano del XVIII secolo lungo l’Atlantico e a Cabo San Lucas con Four Seasons Resort and Residence Cabo San Lucas a Cabo Del Sol.



Tre invece le aperture per Ritz-Carlton, fra le quali il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, su un’isola privata del Mar Rosso, prima proprietà Ritz-Carlton in Medio Oriente. E ancora, il brand vedrà la nascita del Ritz-Carlton Dallas, Las Colinas e del Ritz-Carlton Paradise Valley, la Palmeraie in Arizona.



Due le strutture attese da Rosewood: ad Amsterdam lungo il Prinsengracht e a Miyakojima, in Giappone, con la prima struttura del gruppo nel Paese.



Anche Auberge Resorts Collection è pronta ad aprire due strutture, una in Italia con l’annunciato Collegio alle Querce a Firenze una nella Carolina del Sud, con The Dunlin.



Long Beach in California e Praga in Europa sono i due nuovi indirizzi per il 2024 di Fairmont, che aprirà il Fairmont Breakers Long Beach trasformando il Breakers Hotel datato 1926, e l’hotel Fairmont Golden Praga sostituendo le proprie insegne sull’InterContinental Prague.



Isola privata per il Montage Cay a Bahamas, mentre Mandarin Oriental sceglie di nuovo Londra con il MO Mayfair, boutique hotel da 50 camere. Sempre Londra vedrà l’apertura dell’Emory, un all suite nella zona di Hyde Park.



Regent Hotels & Resorts aprirà a Santa Monica un hotel sulla spiaggia vicino al molo, mentre LXR Hotels & Resorts sceglie Honolulu alle Hawaii per il suo Wākea Waikiki Beach, già Trump International Hotel Waikiki.



Attesissimo il nuovo Capella hotel di Taipei: il gruppo ha lanciato una aggressiva pipeline mondiale che lo vedrà sbarcare nel 2026 anche in Italia, a Firenze. A Roma, invece, arriva il primo hotel Corinthia, nell’edificio che ospitava la Banca d’Italia. Sempre Corinthia aprirà a New York il Surrey, ex residenza di celebrità come Bette Davis e Claudette Colbert e debutto americano del brand.



Nobu, prima di arrivare a Roma nel 2025, aprirà a Toronto un hotel con 36 suite e 660 unità abitative, mentre Conrad debutta a Chongqing, nella Cina sudoccidentale.



Debutto americano per Oetker, che aprirà il Vineta Hotel, Palm Beach, mentre Pendry aprirà il Pendry Natirar nella contea di Somerset nel New Jersey e a Georgetown in Carolina del Sud è atteso il debutto del George, boutique hotel di 56 camere.