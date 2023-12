Swadeshi Hotels: accordo strategico con Secret World

15:55

Swadeshi Hotels ha annunciato la firma di un accodo con Secret World.

"La partnership - si legge in una nota della catena italiana - rappresenta un passo significativo per Swadeshi Hotels e promette di elevare ulteriormente l'esperienza di viaggio offerta ai suoi ospiti".



L'accordo consente infatti a Swadeshi di entrare nel Programma Business Grandi Operatori di Secret World: si tratta di un network che comprende operatori di primo piano come Avis-Maggiore-Budget e Vistara Airline.



Secret World è specializzato nella creazione di una guida di viaggio tra le più estese a livello internazionale.