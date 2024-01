Waldorf Astoria riapre a Ras Al Khaimah, tutte le novità del resort

11:15

Riapre le porte l’iconico Waldorf Astoria Ras Al Khaimah dopo un’ampia ristrutturazione che ha trasformato il resort. La struttura mette a disposizione degli ospiti 203 camere di cui 54 suite: a ogni ospite è assegnato un personal concierge che si prende cura di ogni dettaglio del soggiorno dal momento dell’arrivo al post-partenza.

Coinvolti nella ristrutturazione, oltre le camere, anche nove ristoranti e lounge, un ampio spazio all'aperto per eventi privati e matrimoni e il capolavoro del resort, l'orologio di sei metri nel cuore della hall, che riflette la ricca storia dei grandi orologi delle proprietà Waldorf Astoria in tutto il mondo. L’orologio presenta un quadrante in vetro a cupola con un centro acquamarina ed è dotato di anelli di preghiera rotanti per tempi di preghiera precisi.



Un soggiorno emozionante attende anche i più piccoli ospiti del resort con il check-in junior, servizi speciali e un miniclub dedicato. Inoltre, l’esclusivo programma concierge del resort, Little Hotelier, consente ai bambini di entrare nel mondo dell’ospitalità per un giorno e apprendere nuove competenze creando bellissimi ricordi durante il loro soggiorno.



La scena gastronomica del resort introduce anche un nuovo concetto di Sijar Lounge, il primo cigar bar di Ras Al Khaimah.