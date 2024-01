Lusso e detox sull’isola privata: apre in Arabia Saudita il St. Regis Red Sea Resort

12:55

Ha appena aperto le porte agli ospiti il nuovo indirizzo di lusso di St. Regis in Arabia Saudita: il St. Regis Red Sea Resort sull’incontaminata Ummahat Island, sulla costa occidentale del Paese, nella laguna di Al Wajh.

Design sostenibile e ultralusso

L’obiettivo della struttura è di coniugare il design sostenibile al lusso più raffinato, con un servizio su misura in un ambiente superesclusivo. “Un indirizzo iconico su un’isola che rappresenta l’apice del lusso senza tempo e del design pionieristico” commenta Jenni Benzaquen, SVP e Global Brand Leader, The Ritz-Carlton e St. Regis Hotels & Resorts.



Le ville tra terra e mare

Raggiungibile tramite barca noleggiata o idrovolante dal nuovo Red Sea International Airport, il resort dispone di una collezione di 90 ville lussuosamente arredate fronte mare e sull’acqua, che offrono sistemazioni da una a quattro camere da letto, ciascuna con piscina privata, terrazzo e doccia esterna.



Interscambio tra interno ed esterno

Il design delle ville fa sì che interno ed esterno si fondano armoniosamente. Progettato dall'architetto Kengo Kuma con gli interni di Kristina Zanic Consultants, il design del resort riecheggia le barriere coralline circostanti, la vita marina e le dune di sabbia. I tessuti sono tutti naturali, con una tavolozza di colori ispirata al deserto e caratterizzata anche da toni blu e verdi presenti nella biodiversità locale. Gli interni contemporanei sono accentuati da elementi su misura di legno e marmo.



Adagiate su una lunga distesa di sabbia bianca le Dune Villas riflettono la forma delle formazioni del deserto, mentre le Coral Villas, su passerelle sopraelevate, assumono la forma di conchiglie e offrono accesso diretto al mare da ogni pontile.



Cinque le opzioni di ristorazione, in luoghi distinti che offrono ognuno cene all’aperto sulla spiaggia con pescato locale e prodotti agricoli a chilometro zero. A disposizione degli ospiti anche la St. Regis Spa con otto sale per trattamenti con gazebo e vasche all’aperto, una palestra per fitness e benessere, una piscina olimpionica all’aperto, e poi ancora campi da paddle e da tennis e spazi per lo yoga e la meditazione all’alba e al tramonto.