Mandarin Oriental: 26 i progetti in pipeline nei prossimi 5 anni

13:11

“La pipeline di sviluppo del Gruppo comprende 26 progetti che dovrebbero essere completati nei prossimi cinque anni”. Così Chris Orlikowski (nella foto) , director of global communications Mandarin Oriental, racconta i progetti futuri del gruppo, che il 15 agosto ha aperto in Grecia, a Costa Navarino e di recente ha annunciato il primo hotel del brand ad Atene.

“Abbiamo presentato il Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca e abbiamo in cantiere altri progetti europei, tra cui Vienna e una terza proprietà a Londra” continua Orlikowski.



Dalla sostenibilità ai programmi di formazione, tante le novità del Gruppo: “Abbiamo appena pubblicato il nostro ultimo report sulla sostenibilità, per la prima volta disponibile anche in formato audio per renderlo accessibile a tutti. Dal 2022 abbiamo ridotto del 99% l’utilizzo dei prodotti monouso in plastica” spiega.



La sostenibilità, d’altro canto, è uno dei temi alla base del turismo altospendente. “Oggi, i viaggiatori luxury sono alla ricerca di esperienze straordinarie, desiderosi di creare ricordi duraturi e connessioni personali – conclude Orlikowski -. L’autenticità è fondamentale, gli incontri genuini e culturalmente coinvolgenti per conoscere lo stile di vita locale, oltre alle esperienze su misura”.