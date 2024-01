Hilton Milano cambia look, via al progetto di restyling curato dallo studio Thdp

11:22

Nuove camere, nuova terrazza indoor e rinnovamento anche della proposta food&beverage. Dopo otto anni dall’ultima ristrutturazione Hilton Milan si reinventa e cambia look da questo mese, grazie al progetto curato dallo studio di architettura e interior design Thdp, costituito dalla coppia di architetti Nicholas J Hickson e Manuela Mannino.

Le tappe

La ristrutturazione, a tappe, è partita in questi giorni con i lavori delle 155 camere dell’ala Ovest, che saranno pronte in occasione della Fashion Week di settembre, e della terrazza. Quest’ultima subirà un importante restyling che la convertirà in uno spazio indoor modulabile e sarà pronta a partire da aprile.



A settembre inizierà invece la ristrutturazione delle 165 camere dell’ala Est, delle suite e dell’Executive Lounge mentre, con l’autunno 2024, anche l’attuale Pacific Restaurant subirà un rinnovamento. Le camere saranno sottoposte a un rifacimento completo sia della zona notte che della zona giorno e del bagno, oltre a un upgrade delle facilities.



“Per noi è un onore tornare a lavorare al progetto di Hilton Milan in via Galvani, dopo che, nel 2017, abbiamo avuto il piacere di ricevere il premio London Design Award come best lobby - spiega Nicholas J Hickson, co-fondatore di Thdp a capo del progetto -. A ispirare l'intera ristrutturazione è il nostro amore per il design italiano, considerato speciale per la sua enfasi sull'eleganza, l'innovazione e la maestria artigianale. Unire l'artigianato tradizionale con la funzionalità moderna, creando spazi che non solo sono esteticamente attraenti ma anche pratici è stato il nostro obiettivo”.



Spazio al green

Le camere e gli spazi front of house del nuovo Hilton Milan rifletteranno gli elementi verdi di Milano, sia all'interno che all'esterno dell’hotel. Gli interni saranno realizzati con materiali, arredi e finiture ispirati ai colori della natura, ci sarà un’attenzione particolare all'illuminazione naturale e un utilizzo di piante ed elementi naturali come complementi di arredo.



Un progetto che, come sottolinea Daniele Fabbri, general manager dell’hotel “renderà Hilton Milan ancora più moderno e al passo coi tempi, ma soprattutto più sostenibile e in armonia con la natura. Con questa renovation ci aspettiamo di allargare il bacino di utenza ad una clientela più leisure, attenta all’ambiente e alla ricerca di un benessere psicofisico anche in viaggio”.